Мирные жители ранены в автомобилях ударами дронов в Белгородской области

В селе Колыхалино Валуйского округа мужчина получил травмы при ударе дрона ВСУ по грузовому автомобилю. Его доставили в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

В Березовке Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль, ранив мужчину. Пострадавшего доставили в Борисовскую центральную районную больницу и после оказания помощи перевезут в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено.

В Грайвороне FPV-дрон атаковал многоквартирный дом, загорелась одна из квартир. Бойцы самообороны быстро ликвидировали пожар, но фасад и остекление здания были повреждены. В селе Новостроевка-Первая пробита кровля, выбиты окна, посечены фасад и забор частного дома, а также поврежден автомобиль.

Еще один дрон атаковал припаркованный легковой автомобиль в селе Новое Волоконовского района. Транспортное средство получило повреждения. Оперативные службы работают на местах, уточняя последствия инцидентов.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Анна Швечикова