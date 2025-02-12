Бывший сотрудник ФСО дозвонился до суда

В Перми военный суд допросил бывшего начальника военной приемки 5029 ФСО Андрея Лукина, обвиняемого в получении взятки на сумму 6,8 млн руб. от руководства завода «Телта». Показания на него дали экс-директор предприятия Алексей Высоков и главбух Елена Гришина, когда сами находились под следствием. Они заявили, что по просьбе подполковника ФСО фиктивно трудоустроили на завод двух человек, а их зарплату получал господин Лукин. За это он обещал им покровительствовать при приемке изделий для силовиков. Сам подсудимый просил квалифицировать его действия как мошенничество. По словам Андрея Лукина, он не мог помогать им с приемкой, поскольку эта процедура очень жестко регламентирована. Также подсудимый заявил о готовности отправиться на фронт.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении на тот момент уже бывшего сотрудника ФСО Андрея Лукина было возбуждено весной 2024 года, он был задержан и помещен в СИЗО. Господин Лукин еще в 1990 году был распределен в структуру военной приемки и был направлен в Пермь, где курировал, в том числе, и пермский телефонный завод «Телта», занимаясь контролем качества продукции для силовых структур перед ее передачей заказчику. В 2017 году он был назначен руководителем военной приемки 5029, которая структурно входит в федеральную службу охраны, и был уволен с военной службы в сентябре 2023 года.

Пермский телефонный завод основан в 1941 году специалистами эвакуированного из Ленинграда электромеханического завода. Выпускает телефонные аппараты различного назначения для государственных органов, в том числе Минобороны и других силовых структур. Выручка по итогам 2023 года — более 3 млрд руб.

Показания в отношении Андрея Лукина дали бывший директор «Телты» Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина. К тому времени они находились под следствием о хищении средств, выделенных «Телте» на выполнение гособоронзаказа. Обвиняемые сообщили, что в декабре 2015 года Андрей Лукин предложил им формально трудоустроить на завод Олега Соснина, который будет получать заработную плату, но фактически она будет поступать в распоряжение господина Лукина. За это он якобы обещал им оказывать общее покровительство, связанное с военной приемкой продукции. В частности, в материалах дела фигурирует продукция с «незначительными дефектами», а также с такими, которые в определенных случаях позволяли временно отходить от конструкторской документации изделий. В 2020 году по этой же схеме была устроена Елена Мальцева. Всего в 2016–2023 годах господин Лукин получил около 6,8 млн руб.

Сам отставной подполковник факт получения денег не отрицал, но с квалификацией своих действий как получение взятки не согласился. По его словам, в 2017 году он решил похитить средства предприятия и попросил госпожу Гришину принять на работу человека, не посвящая ее в преступный умысел. При этом бухгалтер никаких вопросов относительно просьбы военпреда не задавала. Кандидата на должность ему подыскал знакомый Дмитрий Корнилков. Через месяц Олег Соснин был трудоустроен на «Телту», раз в месяц господин Корнилков передавал будущему обвиняемому его зарплату, такая же схема практиковалась и с Еленой Мальцевой. Затем его знакомый ушел на фронт, передав Андрею Лукину обе карты, с которых он лично снял около 320 тыс. руб., которые позже были изъяты при обыске. 5 марта прошлого года уже уволившийся с военной службы господин Лукин написал явку с повинной.

При этом бывший военпред отрицает факт, что за деньги он оказывал руководству предприятия какие-то услуги. По его словам, военная приемка — строго регламентированный процесс, где пойти на уступки исполнителю гособоронзаказа фактически невозможно. «Понятия „незначительный дефект“ просто не существует,— убеждал суд господин Лукин.— Дефект — это несоответствие изделия конструкторской документации, в этом случае оно просто не принимается. При обнаружении несоответствия хотя бы одного изделия из партии, хотя бы одному из пунктов технических условий, вся партия считается бракованной и подлежит возврату до его устранения».

Подсудимый признал, что, действительно, среди прочих согласовывал документы на временное отступление от конструкторской документации. Это, по его словам, происходило, если отсутствовали необходимые комплектующие, но их заменители не влияли на технические характеристики изделий. «Иногда без отступления от документации вообще было невозможно выполнить контракт,— рассказывал подсудимый,— например, изделия „Престиж“ (телефон, который используется высшим руководством страны.— «Ъ-Прикамье»), согласно конструкторской документации, должны изготавливаться с символикой герба России. Минобороны заказало такие же изделия, но с символикой министерства. Поэтому временное отступление было согласовано».

Гособвинитель Александр Сладков выразил сомнения в версии бывшего военпреда, что Елена Гришина без вопросов согласилась принять на работу человека, не задав ни одного вопроса. По его мнению, это достаточно странно и нелогично. «В чужую голову не залезешь»,— ответил на вопрос Андрей Лукин.

Также его защита представила суду заявление в военкомат, где гос­подин Лукин выражал желание заключить контракт с Минобороны и отправиться на СВО. В итоге, по данным адвокатов, военные в этом отказали без объяснения причин. Адвокат господина Лукина ходатайствовал о вызове в процесс военкома, чтобы он объяснил причину своего решения. Суд в его удовлетворении отказал, поскольку счел, что позиция военного комиссариата не имеет значения для рассматриваемого дела.

Прения по уголовному делу в отношении Андрея Лукина запланированы на март.

Дмитрий Астахов