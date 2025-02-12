«Парма» проиграла третий домашний матч подряд

Сегодня БК «Парма» в матче лиги ВТБ уступила в Перми одному из лидеров турнира – БК «Локомотив-Кубань» со счетом 82:91.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: БК «Парма» Фото: БК «Парма»

Лучшим игроком в составе пермского клуба стал Ройс Хэмм, оформивший по ходу матча дабл-дабл — 22 очка и 13 подборов. Хэмм также отдал две передачи и совершил четыре потери.

Это третий домашний матч, в котором подопечные Евгения Пашутина терпят поражение. Следует отметить, что все три игры пермская команда провела против клубов из первой четверки чемпионата.

Следующая игра для «Пармы» состоится в Нижнем Новгороде 28 февраля.