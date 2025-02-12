Основана в 1995 году группой инвесторов во главе со Стивеном Дженнингсом. В 1998 году компания получила лицензию британского финансового регулятора FSA, а в 2002 году стала полноправным членом Лондонской фондовой биржи (LSE). В 2006 году открывает офисы в Нигерии и Кении. В конце 2008 года 50% компании выкупила группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова. В 2010 году открывает первый офис в ЮАР. В 2012 году доля ОНЭКСИМа выросла до 100%. В 2017 году получает лицензию на ведение деятельности в Египте. В 2019 году становится торговым партнером Astana International Exchange. В ноябре 2024 года топ-менеджеры компании выкупили долю группы ОНЭКСИМ.

В настоящее время в группу «Ренессанс Капитала» входят инвесткомпания «Ренессанс Брокер», «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», управляющая компания «РенКап».