Более 2,8 млн пассажиров воспользовались тактовыми маршрутами в Петербурге за январь

По итогам первого месяца 2025 года тактовыми железнодорожными маршрутами с вокзалов Петербурга воспользовались в общей сложности более 2,8 млн человек. Рост пассажиропотока по тактовым маршрутам в январе составил 12%, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По маршруту от Витебского вокзала до станции Павловск было перевезено 1,1 млн пассажиров (+7,5%), от Балтийского вокзала до Ораниенбаума — 912 тыс. (+18,9%), от Балтийского вокзала до Красного Села — 194,5 тыс. (+20,5%), от Финляндского вокзала до Мельничного Ручья — 445 тыс. (+5,9%), от Финляндского вокзала до Сестрорецка — 162,4 тыс. пассажиров (+14,8%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе 2025 года самыми популярными направлениями в пригородном сообщении на Октябрьской железной дороге стали Выборг, Старый Петергоф и Царское Село. Также сообщалось, что в общей сложности в первом месяце года поезда АО «СЗППК» перевезли около 6,9 млн пассажиров.

Андрей Цедрик