Пассажиропоток в ж/д направлении Санкт-Петербург — Выборг вырос на 52% в январе

По итогам первого месяца 2025 года самыми популярными направлениями в пригородном сообщении на Октябрьской железной дороге стали Выборг, Старый Петергоф и Царское Село.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным пресс-службы ОЖД, по маршруту Финляндский вокзал — Выборг — Финляндский вокзал в январе этого года, в частности, было перевезено более 194 тыс. пассажиров — рост пассажиропотока там составил 52%. В свою очередь, в направлении Балтийский вокзал — Старый Петергоф — Балтийский вокзал пригородные электрички перевезли свыше 128 тыс. человек (+12%), а по маршруту Витебский вокзал — Царское Село — Витебский вокзал — более 240 тыс. пассажиров (+7%).

Кроме этого, рост в январе 2025 года показали маршруты так называемой маятниковой миграции: Московский вокзал — Колпино — Московский вокзал (более 200 тыс. пассажиров, +6%), Рыбацкое — Ивановская — Рыбацкое (свыше 36 тыс. пассажиров, +4%), Мурманск — Апатиты — Мурманск (более 2 тыс. пассажиров, +20%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за первый месяц года поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезли в общей сложности около 6,9 млн пассажиров. Это на 12% больше, чем годом ранее.

Андрей Цедрик