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За январь 2025 года поезда АО «СЗППК» перевезли около 6,9 млн пассажиров

За первый месяц 2025 года поезда АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (СЗППК) перевезли около 6,9 млн пассажиров. Это на 12% больше, чем годом ранее, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Самым популярным у пассажиров стало Финляндское направление (2,1 млн человек, +16%). На втором месте по востребованности — Балтийское направление (1,8 млн человек, +15%). Далее следуют Витебское (1,5 млн человек, +8%), Московское (974 тыс. человек, +6%), Волховстроевское (440 тыс. человек, +14%) и Петрозаводское (24 тыс. человек, +9%) направления.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе 2025 года «Рускеальский экспресс» перевез более 17,7 тыс. пассажиров.

Дарья Астанина

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