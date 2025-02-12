Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как сменились приоритет при выборе жилья в столицу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Покупатели на рынке девелоперских проектов Москвы зачастую выбирают квартиры и апартаменты площадью от 30 до 50 кв. м, выявили закономерность эксперты компании «Метриум» и группы компаний «Основа». Специалисты рассмотрели, как распределяется число сделок в строящихся домах по площади приобретаемых жилых помещений.

Если для массового сегмента преобладание сравнительно компактных лотов точно не оказалось сенсацией, то для классов бизнес и премиум популярность подобных форматов очевидно стала новым значимым трендом. Так, в бизнес-классе на долю квартир и апартаментов площадью до 30 кв. м приходится 15% сделок, а от 30 до 50 кв. м — почти 40%. Жилье площадью от 50 до 70 «квадратов» купили только порядка четверти дольщиков. На остальные типологии жилых помещений в структуре покупательской активности приходится около 20%.

Повышенный интерес к лотам незначительной площади обусловлен не только стоимостью сделки, подчеркивают аналитики «Метриум» и ГК «Основа». В современных комплексах бизнес- и премиум-класса среди клиентов не менее востребованы форматы умеренных размеров. Это, по-видимому, объясняется характерной тенденций последних лет — покупатели относятся к поиску подходящих планировок более рационально, опираясь на объективные потребности в площади и делая акцент прежде всего на функциональность.

Покупка жилой недвижимости почти полностью утратила распространенную ранее мотивацию статусного потребления, она сменяется стремлением к уюту и эргономичности. Вместе с тем в девелоперских проектах наших дней уровень планировочных решений, архитектурного облика, общественных зон и благоустроенных территорий предоставляют возможность сделать менее габаритные помещения, площадь которых достигает максимум 50 «квадратов», весьма комфортными и удобными для собственников.

Светлана Бардина