В Верещагино простятся с двумя погибшими на СВО бойцами

В ходе специальной военной операции (СВО) погибли двое военнослужащих из Верещагинского округа. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография фото: соцсети администрации Верещагинского округа на фото Николай Килин Андрей Конев Следующая фотография 1 / 2 фото: соцсети администрации Верещагинского округа на фото Николай Килин Андрей Конев

47-летний старший лейтенант Николай Килин скончался во время прохождения реабилитации 24 января. Господин Килин учился в Пермском военном институте внутренних войск МВД России. В Прикамье работал при храме, помогал в деревне Гаревка в приюте для девочек. Прощание с военнослужащим пройдет 14 февраля в Храме Александра Невского.

Также в зоне СВО погиб еще один уроженец Верещагинского округа - 53-летний Андрей Конев. Прощание с бойцом пройдет 13 февраля во Дворце досуга.