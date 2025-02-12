В Верещагино простятся с двумя погибшими на СВО бойцами
В ходе специальной военной операции (СВО) погибли двое военнослужащих из Верещагинского округа. Об этом сообщается на странице муниципалитета «ВКонтакте».
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47-летний старший лейтенант Николай Килин скончался во время прохождения реабилитации 24 января. Господин Килин учился в Пермском военном институте внутренних войск МВД России. В Прикамье работал при храме, помогал в деревне Гаревка в приюте для девочек. Прощание с военнослужащим пройдет 14 февраля в Храме Александра Невского.
Также в зоне СВО погиб еще один уроженец Верещагинского округа - 53-летний Андрей Конев. Прощание с бойцом пройдет 13 февраля во Дворце досуга.