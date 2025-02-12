Кабаева назвала уход Винер утратой целой эпохи

Президент академии художественной гимнастики «Небесная грация», олимпийская чемпионка Алина Кабаева назвала уход главного тренера сборной России Ирины Винер «утратой целой эпохи в художественной гимнастике». Как сказала госпожа Кабаева, Ирина Винер создала уникальную школу, ставшую образцом подражания во всем мире.

«Ирина Александровна — это символ силы, грации и стремления к совершенству… Мы благодарны ей за все уроки, которые она нам дала, и за ту красоту, которую она привнесла в мир художественной гимнастики»,— заявила президент академии. Она добавила, что вклад госпожи Винер в гимнастику невозможно переоценить.

Ирине Винер 76 лет. Российскую сборную она возглавляла с 2001 года. За годы руководства ей удалось воспитать многих олимпийских чемпионок: Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Маргариту Мамун. Ее ученицы Ирина Чащина, Дина Аверина, Дарья Дмитриева, Яна Кудрявцева завоевали серебро на Олимпийских играх.

Госпожа Винер покинула пост главного тренера сегодня, 12 февраля. Причины ухода бывший руководитель сборной сообщать отказалась.

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