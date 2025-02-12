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Коммерсантъ FM
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Уиткофф назвал освобождение Фогеля сигналом о будущих отношениях Трампа и Путина

Спецпосланник США Стив Уиткофф заявил, что освобождение осужденного в России американца Марка Фогеля может свидетельствовать о характере будущих отношений американского лидера Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам господина Уиткоффа, лидеры «великолепно дружили» в первый срок Дональда Трампа.

«Освобождение Фогеля было критически важным, и россияне оказали большую помощь в этом процессе, проявив готовность к сотрудничеству. Думаю, это может быть сигналом о том, какими будут рабочие отношения между президентом Трампом и президентом Путиным в будущем»,— сказал Стив Уиткофф в эфире NewsNation.

Марк Фогель, задержанный в московском аэропорту Шереметьево в августе 2021 года с 17 г марихуаны в багаже, был приговорен к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. 11 февраля американца выпустили из-под стражи и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. В обмен Вашингтон освободит гражданина России.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Это начало отношений, в которых мы сможем положить конец этой войне''».

Лусине Баласян

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