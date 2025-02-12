Прокуратура требует ужесточить приговор экс-министру Старкову по делу о взятке

Прокуратура Свердловской области подала апелляционное представление на приговор бывшего регионального министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова, осужденного на 6,5 лет колонии общего режима со штрафом 40 млн руб. по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Как считает надзорное ведомство, бывшему министру был вынесен слишком мягкий приговор, в связи, с чем требует его ужесточить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Назначенное наказание является несправедливым вследствие чрезвычайной мягкости. О чрезмерной мягкости назначенного наказания свидетельствует то обстоятельство, что суд в приговоре не обосновал неназначение дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности»,— говорится в сообщении прокуратуры. По мнению, прокуратуры, ст. 64 УК РФ (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление) была неверно применена при вынесении приговора. Во время прений гособвинение требовало назначить бывшему министру 9 лет колонии.

Напомним, Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении Василия Старкова 3 февраля. По версии следствия, в сентябре 2023 года он получил от бенефициара строительной организации «Мелиострой» Михаила Городничева взятку в 4 млн руб. за заключение государственного контракта на выполнение работ по содержанию автодорог в Свердловской области и сооружений на них.

После устной договоренности со строительной компанией он поручил своему подчиненному, бывшему начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову заключить контракты о строительстве. По версии следствия, Данилов во время личных встреч с руководителями строительных организаций сообщал, что ему можно передать взятку за общее покровительство. С октября 2022 года по сентябрь 2023 года Вячеслав Данилов якобы получил взяток на 12,1 млн руб. Производство по его уголовному делу приостановлено в связи с тем, что он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону специальной военной операции (СВО). По данным «Ъ-Урал», показания на Старкова дал Вячеслав Данилов.

Василий Старков после оглашения приговора также заявлял о том, что планирует отправиться на СВО. Однако в период судебного следствия ему неоднократно было отказано в удовлетворении ходатайства о заключении контракта с Минобороны и приостановке производства по уголовному делу.

Мария Шараева