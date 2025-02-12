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На Дону численность копытных животных увеличилась на 80% за десять лет

В Ростовской области численность копытных животных увеличилась с 3,6 тыс. с 2014 по 2024 год. Рост показателя составил 80%, сообщает Donday со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаила Фишкина.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

По его словам, увеличение численности животных связан с реализацией широкого спектра биотехнических мероприятий на охотничьих угодьях Ростовской области. Кроме того, число охотничьих видов, по которым проводятся учеты, увеличилось с 26 до 41.

Первые два издания Красной книги региона выходили в 2004 и 2014 годах. За эти 20 лет в Красную книгу Ростовской области включили 53 вида животных и 25 видов растений, исключили — 16 объектов фауны и 37 объектов флоры. Всего актуальная Красная книга донской земли насчитывает 254 вида зверей и 261 вид растений.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в марте прошлого года шемаю исключили из региональной Красной книги. Ранее азово-черноморская шемая находилась на грани вымирания, однако с недавних пор ее популяция в бассейне Дона восстановилась.

Ева Китаева

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