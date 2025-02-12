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обновлено 16:10

Уральский арбитражный суд отклонил кассационную жалобу пермских евангелистов

Арбитражный суд Уральского округа оставил без удовлетворения жалобу Пермского епархиального управления христиан веры евангельской пятидесятников на решение Арбитражного суда Пермского края о взыскании почти 14 млн руб. неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

дворец имени Ленина

дворец имени Ленина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

дворец имени Ленина

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Решение Арбитражного суда Пермского края от 19 июня и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 ноября по тому же делу оставить без изменения. Кассационную жалобу централизованной религиозной организации “Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской пятидесятников” — без удовлетворения»,— приводит выдержку из постановления суда «Новый компаньон».

В июне 2024 года Арбитражный суд Пермского края пришел к выводу, что Пермское епархиальное управление христиан веры евангельской использует дворец культуры имени Ленина в том числе для извлечения прибыли. С евангелистов было взыскано почти 14 млн руб. в пользу департамента земельных отношений администрации Перми. В эту сумму вошли 10,4 млн руб. неосновательного обогащения и 3,5 млн руб. за пользование чужими денежными средствами.

Евангелисты владеют ДК имени Ленина уже почти 20 лет — в 2005 году этот объект им продал холдинг «Мотовилихинские заводы» за 50 млн руб. В октябре 2024 года стало известно, что краевые власти и религиозная организация договорились о выкупе объекта в муниципальную собственность. В бюджете Перми на 2025 год заложено 250 млн руб. на приобретение здания.

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