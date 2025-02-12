Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии планируют с 1 апреля ввести автоматизированную «упрощенку»

На территории Удмуртии планируют ввести автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Соответствующий законопроект внесут в республиканский госсовет, следует из распоряжения главы республики Александра Бречалова от 7 февраля.

По АУСН ставка на «доходы» составит 8%, на «доходы минус расходы» — 20%. Новую систему планируют ввести на период с 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Среди преимуществ нового налогового спецрежима министр экономики Удмуртии Анна Слугина отметила значительное снижение отчетности. В частности, субъектам АУСН не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах физических лиц, а также расчет по страховым взносам.

«При применении АУСН отменяется предоставление порядка 10 форм обязательной отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется в автоматизированном режиме в личном кабинете. АУСН освобождает от уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуального предпринимателя. Считаем, что данная система будет наиболее востребована среди начинающих предпринимателей»,— сказала госпожа Слугина «Ъ-Удмуртия».

Напомним, АУСН — экспериментальный режим налогообложения, который начал действовать с июля 2022 года. С 1 января 2025 года право вводить АУСН предоставили всем регионам страны.

По данным ФНС РФ, такой спецрежим могут применять ИП и организации с численностью сотрудников до пяти человек, годовым доходом до 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб.

Дмитрий Горбунов, Ижевск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...