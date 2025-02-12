В Удмуртии планируют с 1 апреля ввести автоматизированную «упрощенку»

На территории Удмуртии планируют ввести автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Соответствующий законопроект внесут в республиканский госсовет, следует из распоряжения главы республики Александра Бречалова от 7 февраля.

По АУСН ставка на «доходы» составит 8%, на «доходы минус расходы» — 20%. Новую систему планируют ввести на период с 1 апреля 2025 года по 31 декабря 2027 года.

Среди преимуществ нового налогового спецрежима министр экономики Удмуртии Анна Слугина отметила значительное снижение отчетности. В частности, субъектам АУСН не нужно предоставлять декларации по УСН, расчет 6-НДФЛ и справки о доходах физических лиц, а также расчет по страховым взносам.

«При применении АУСН отменяется предоставление порядка 10 форм обязательной отчетности. Учет доходов и расходов осуществляется в автоматизированном режиме в личном кабинете. АУСН освобождает от уплаты страховых взносов за сотрудников и индивидуального предпринимателя. Считаем, что данная система будет наиболее востребована среди начинающих предпринимателей»,— сказала госпожа Слугина «Ъ-Удмуртия».

Напомним, АУСН — экспериментальный режим налогообложения, который начал действовать с июля 2022 года. С 1 января 2025 года право вводить АУСН предоставили всем регионам страны.

По данным ФНС РФ, такой спецрежим могут применять ИП и организации с численностью сотрудников до пяти человек, годовым доходом до 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не выше 150 млн руб.

Дмитрий Горбунов, Ижевск