Госпиталь для ветеранов войн в Белгороде обновит местная компания за 485 млн

Подряд на капитальный ремонт госпиталя для ветеранов войн в Белгороде (подконтрольно региональному минздраву) получило местное ООО «Адгезия». Компания обошла пятерых участников аукциона, снизив начальную цену с 646,5 млн до 485,1 млн руб. Заключенный контракт был размещен на портале госзакупок сегодня.

Всего на участие в торгах было подано семь заявок, одну из них, с ценовым предложением, равным стартовой стоимости работ, отозвали. Еще пять участников предложили свои услуги за 643,25–495,1 млн руб. Их имена не раскрываются.

По данным Rusprofile, ООО «Адгезия» было зарегистрировано в Белгороде в мае 2001 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Собственниками выступают Константин и Роман Чучупал. Компания принадлежит им в равных долях. Первый из них также выступает гендиректором. По итогам 2023 года общество получило выручку в 256 млн руб. и чистую прибыль в 9,7 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 138 млн и 2,3 млн соответственно. С марта 2011 года «Адгезия» получила 182 госконтракта на 2 млрд руб. в сумме. Среди них — на капремонт детсада под белгородским Новым Осколом за 162,6 млн руб.

Победителю аукциона предстоит выполнить демонтажные и общестроительные работы, обновить системы водоснабжения и водоотведения, вентиляции и отопления. Исполнить условия контракта нужно до 20 декабря 2026 года. Гарантия составит пять лет.

По данным портала госзакупок, проектные и изыскательские работы по капремонту госпиталя проводило местное ООО «Белгородоблпроект» (права учредителя осуществляет областное министерство имущества) за 11,9 млн руб.

Алина Морозова