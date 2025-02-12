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Международную неделю моды UF LAB в Екатеринбурге проведут в сентябре

Организационный комитет запланировал проведение второй Международной недели моды UF LAB в Екатеринбурге с 5 по 9 сентября, сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин во время пресс-конференции.

UF LAB-2024

UF LAB-2024

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

UF LAB-2024

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он сообщил, что по итогам первой недели моды было заключено более 50 контрактов с дизайнерами, многие из которых нацелены на экспорт — в частности, три бренда поставляются в Казахстан. Как добавил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, в 2024 году UF LAB собрал не менее 5 тыс. участников из 19 стран.

Напомним, с 19 по 23 августа в Екатеринбурге проходила Международная неделя моды UF LAB в рамках проекта U’Fashion, аналогов которого еще не было в регионе — он направлен на поддержку и продвижение отечественных брендов и был инициирован правительством Свердловской области и администрацией города Екатеринбурга. В январе с достижениями региона в продвижении модных брендов ознакомился президент России Владимир Путин.

Ирина Пичурина

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