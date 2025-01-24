Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Путину представили достижения Среднего Урала в продвижении модных брендов

В ходе заседания наблюдательного совета 23 января президент России Владимир Путин ознакомился с достижениями Свердловской области в продвижении модных брендов и поддержке креативных предпринимателей, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Международная неделя моды UF LAB

Международная неделя моды UF LAB

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международная неделя моды UF LAB

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде представила президенту регион как пример успешного увеличения доли креативных индустрий в российской экономике. Она отметила, что из Свердловской области вышли более 120 модных брендов, включая 12 Storeez и Ushatava. «Меры поддержки для предпринимателей в этой сфере, которые разрабатывает регион, составят достойную конкуренцию столице, явно вырастет много новых проектов и имен»,— сказала Екатерина Черкес-заде.

Напомним, одним из самых ярких событий прошлого года стала Международная неделя моды UF LAB, которая прошла летом в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. Она состоялась в рамках проекта U’Fashion, аналогов которого еще не было в регионе — он направлен на поддержку и продвижение отечественных брендов и инициирован правительством Свердловской области и администрацией города Екатеринбурга.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...