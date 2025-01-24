Путину представили достижения Среднего Урала в продвижении модных брендов

В ходе заседания наблюдательного совета 23 января президент России Владимир Путин ознакомился с достижениями Свердловской области в продвижении модных брендов и поддержке креативных предпринимателей, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международная неделя моды UF LAB

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Международная неделя моды UF LAB

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде представила президенту регион как пример успешного увеличения доли креативных индустрий в российской экономике. Она отметила, что из Свердловской области вышли более 120 модных брендов, включая 12 Storeez и Ushatava. «Меры поддержки для предпринимателей в этой сфере, которые разрабатывает регион, составят достойную конкуренцию столице, явно вырастет много новых проектов и имен»,— сказала Екатерина Черкес-заде.

Напомним, одним из самых ярких событий прошлого года стала Международная неделя моды UF LAB, которая прошла летом в Екатеринбурге и в Верхней Пышме. Она состоялась в рамках проекта U’Fashion, аналогов которого еще не было в регионе — он направлен на поддержку и продвижение отечественных брендов и инициирован правительством Свердловской области и администрацией города Екатеринбурга.

Ирина Пичурина