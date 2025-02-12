SuperJob: День святого Валентина будут отмечать 13% опрошенных россиян

В 2025 году отмечать День святого Валентина планируют 13% опрошенных россиян, свидетельствуют данные опроса портала SuperJob.ru. В 2007 году праздник собирались отмечать 50% респондентов.

Исследование SuperJob проводилось с 2 по 10 февраля среди 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. География опроса затронула 382 населенных пункта во всех федеральных округах.

По данным портала, 77% опрошенных не намерены отмечать День святого Валентина. Среди граждан от 45 лет эта доля составляет 84%. Наибольший интерес к празднику зафиксирован среди опрошенных до 35 лет. Поздравить своего партнера планирует каждый шестой мужчина (16%) и каждая девятая женщина (11%). 10% респондентов затрудняются сформулировать свое отношение к празднику.

ВЦИОМ объясняет снижение популярности праздника среди россиян «усталостью от коммерциализации чувств». Согласно опубликованному сегодня исследованию центра, 67% опрошенных не считают 14 февраля праздником, 30% считают, 3% ответить затрудняются. В 2002 году День святого Валентина воспринимали как праздник 50% респондентов. За последние 20 лет доля россиян, планирующих кому-либо дарить подарки на 14 февраля, снизилась с 51% до 34%, отмечает ВЦИОМ.

Полина Мотызлевская