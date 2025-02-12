Аукцион на строительство перехода для нижегородской школы 168 не состоялся

Ни одной заявки не поступило на аукцион по устройству перехода между старым и новым корпусами школы №168 имени И.И. Лабузы в Нижнем Новгороде. Как сообщается на сайте госзакупок, торги признаны несостоявшимися.

Муниципальное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» объявило аукцион в начале февраля. Начальная стоимость контракта составила 12,94 млн руб. По плану завершить обустройство перехода необходимо к 30 сентября 2025 года. Аванс контрактом не предусмотрен.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», новый корпус школы №168 на улице Путейской начали строить еще в 2017 году, и после смены проектировщиков и подрядчиков открыли в сентябре 2023 года.

При этом переход проектом предусмотрен не был, на его строительстве неоднократно настаивал зампредседателя гордумы Николай Сатаев. В бюджете города на 2025 год для этих целей заложили 20 млн руб.

Галина Шамберина