Роспотребнадзор поручил властям Уфы бороться с мышами в ЖК «Сосны»

Управление Роспотребнадзора по Башкирии выдало предписание администрации Ленинского района Уфы и двум управляющим компаниям о необходимости дополнительной обработки от мышей в жилом комплексе «Сосны», сообщили в пресс-службе ведомства. Администрация района «должна создать условия, исключающие миграцию грызунов с лесопарковой зоны, граничащей с ЖК», добавили в Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Информация о нашествии мышей была размещена в Telegram-каналах. Жители «Сосен» сообщали, что на протяжении нескольких недель в районе наблюдают большое количество грызунов.

Для выяснения обстоятельств специалисты Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выехали в «Сосны» и поставили 200 ловушек для определения степени заселенности ЖК мышами. «Результаты отлова мышей говорят о недосточной и неэффективной дератизационной обработке территории управляющими компаниями»,— отмечается в релизе.

Майя Иванова