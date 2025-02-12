Смартфоны в США уступили место телевизорам по просмотрам YouTube
Пользователи из США стали чаще смотреть YouTube на телевизорах, чем на смартфонах. Об этом сообщил гендиректор платформы Нил Мохан, отметив, что ежедневное потребление контента превышает 1 млрд часов.
YouTube удерживает лидерство по просмотрам в США благодаря превращению в потоковый сервис. Теперь пользователи могут видеть комментарии и описание видео на экране телевизора, а также использовать функции «сезонов» и совместного просмотра.
По словам господина Мохана, «смотреть телевизор для многих означает смотреть YouTube». На телевизоре популярны короткие видео Shorts, прямые трансляции и подкасты, а также спорт и телешоу. Раздел YouTube TV насчитывает свыше 8 млн подписчиков, а YouTube Premium и Music — 100 млн.
Ранее YouTube начал тестировать голосовые комментарии. Также платформа добавила в сервис Playables многопользовательские мини-игры.
Евгений Федуненко