Билеты на фестивали за год подорожали на 75%

По итогам 2024 года билеты на фестивали в России выросли в цене более чем в 1,5 раза — на 75%, средняя стоимость билета превысила 2 тыс. руб., сообщила РБК гендиректор билетного сервиса Kassir.ru Елена Глуховская. Одной из причин роста цен стало повышение уровня безопасности мероприятий. В денежном выражении продажи билетов за год увеличились на 125%.

Госпожа Глуховская рассказала, что фестивальный рынок в России развивается с «невероятной скоростью». На фоне усиливающейся конкуренции организаторы инвестируют в усовершенствование формата, улучшение инфраструктуры, а также повышают безопасность мероприятий. «Одновременно растут гонорары артистов, а также издержки на аренду, логистику и оборудование. Чтобы покрыть увеличивающиеся расходы, организаторы вынуждены прибегать к повышению цен на билеты»,— уточнила она.

Вторым направлением по темпам роста спроса в прошлом году были спортивные соревнования: продажи на турниры в деньгах увеличились на 100%. При этом средняя стоимость билетов сократилась на 9%, до 592 руб.

Рынок концертов остается стабильным: количество проданных билетов выросло на 10%, средняя стоимость — на 7%, до 2524 руб., уточнили в Kassir.ru. По числу проданных билетов абсолютным лидером стал тур группы «Руки вверх». Также пользовались популярностью рэпер Баста, Григорий Лепс, Shaman, Anna Asti и Holidayboy.

Подробнее о том, как будет развиваться билетный рынок,— в материале «Ъ» «Консолидированный поход».