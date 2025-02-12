Власти предусмотрели средства для создания футбольного поля на стадионе «Авангард»

Администрация Перми в 2025 году рассчитывает направить 3,53 млн руб. на инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания для разработки проектно-сметной документации на устройство футбольного поля на стадионе «Авангард». Такая статья расходов включена в проект поправок в бюджет города на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Документ внесен на рассмотрение в Пермскую думу.

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Городские власти планируют построить новый спортивный объект на месте стадиона «Авангард» в Кировском районе, по ул. Светлогорской, 14. Ранее участок «Авангарда» предлагали инвесторам для строительства крытого экстрим-парка, а сейчас городские власти намереваются возвести там открытый футбольный стадион. Объект передадут школе олимпийского резерва «Звезда». Его будут проектировать как спортивный объект под открытым небом, в качестве источника финансирования запланированы средства городского бюджета. Завершить его возведение предполагается в 2026 году. Как сообщал недавно «Ъ-Прикамье» директор СШОР «Звезда» Олег Гаврилов, это будет стандартное, большое футбольное поле размерами 105х68 м с искусственным покрытием.

Стадион «Авангард», построенный судозаводом «Кама», находится в муниципальной собственности. Власти города неоднократно пытались продать этот объект в 2015 и 2016 годах. В 2024 году участок «Авангарда» внесли в сборник инвестиционных предложений на сайте регионального минэка. На нем предлагалось возвести крытый экстрим-парк, предназначенный для велосипедов, самокатов и скейтбордов.