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Коммерсантъ FM
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Львова-Белова сообщила о возвращении из Сирии пяти семей с детьми

Аппарат детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой помог пяти семьям с детьми вернуться в Россию из Сирии, сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка.

Мария Львова-Белова сообщила в своем Telegram-канале, что 16 человек, включая девять детей от 1 года до 16 лет, прибыли из Сирии на самолете министерства обороны России. Это уже пятая группа, вернувшаяся в РФ с помощью детского омбудсмена.

Мария Львова-Белова поблагодарила Минобороны, МИД России, посольство РФ в Сирии, правоохранительные органы и другие ведомства за содействие. Она подчеркнула, что при их помощи с учетом новой группы в РФ вернулись 14 семей — всего 44 человека. Детский омбудсмен добавила, что работа по возвращению граждан России из Сирии будет продолжена.

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