Сделка не дошла до договора

Бывший депутат горсовета Уфы Артур Абдуллин должен вернуть 1,9 млн руб. предпринимателю Павлу Пинжалину. В феврале 2024 года господин Пинжалин выразил желание купить у Артура Абдуллина за 120 млн руб. земельный участок со зданием в Уфе. Предприниматель планировал снести строение и построить на его месте многоэтажку. В качестве доказательств серьезности своих намерений он выплатил экс-депутату 2 млн руб. Когда позднее выяснилось, что на участке запрещено возводить жилье, господин Пинжалин от сделки отказался и потребовал вернуть деньги. Артур Абдуллин проигнорировал просьбу и стал ответчиком по иску. Две инстанции суда встали на сторону несостоявшегося покупателя, но обязали его выплатить господину Абдуллину 100 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Артур Абдуллин не смог продать недвижимость в Уфе и должен вернуть деньги

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Предприниматель Артур Абдуллин не смог продать недвижимость в Уфе и должен вернуть деньги

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражные суды первой и апелляционной инстанции обязали экс-депутата горсовета Уфы Артура Абдуллина (с 2008 по 2021 год) вернуть уфимскому предпринимателю Павлу Пинжалину 1,9 млн руб. Эту сумму господин Пинжалин выплатил ответчику в феврале прошлого года в качестве обеспечительного платежа по предварительному договору покупки четырехэтажного нежилого здания площадью 1,5 тыс. кв. м и земельного участка в 3,3 тыс. кв. м на Заводской улице. Полная стоимость объектов составляла 120 млн руб. Оставшуюся сумму Павел Пинжалин планировал выплатить в рассрочку до марта 2025 года.

Сейчас помещения в здании сданы арендаторам: там располагаются офисы службы эвакуации автомобилей, частного охранного агентства, проектной компании и других.

Полный тезка Павла Пинжалина до декабря 2021 года был учредителем Федерации спортивной борьбы Уфы «Юность», является совладельцем ООО «Атлант» и ООО «Уфа-сити» (обе компании занимаются строительством).

Артур Абдуллин — соучредитель восьми действующих компаний, работающих в сфере торговли, аренды недвижимости и других.

Подписать договор купли-продажи стороны должны были до 29 марта 2024 года. Однако до наступления этой даты покупатель от сделки отказался. В суде он пояснил, что его в большей степени интересовал земельный участок: он планировал снести здание и построить на его месте многоквартирный дом. «О возможности такого строительства были получены заверения продавца», — говорится в постановлении Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.

Однако, как выяснил сам господин Пинжалин в уфимской администрации, на участке запрещено жилищное строительство. Узнав об этом, в марте прошлого года он попросил Артура Абдуллина в течение трех дней вернуть 2 млн руб. Господин Абдуллин в ответ предложил заключить основной договор купли-продажи и внести следующий транш в размере 48 млн руб. Затем он сообщил господину Пинжалину о расторжении предварительного договора и указал на один из его пунктов, который предусматривал отказ от возврата денег.

Павел Пинжалин обратился в арбитражный суд Башкирии. Там он пояснил, что 2 млн руб. должны быть возвращены, так как, во-первых, потерял интерес к сделке, а во-вторых — господин Абдуллин сам расторг предварительный договор.

Удовлетворяя иск частично, суд первой инстанции отметил, что обеспечительный платеж должен быть возвращен, так как сделка не состоялась. При этом он учел требование Гражданского кодекса, который предусматривает неустойку за неисполнение договора. По мнению суда, господин Пинжалин, отказавшись покупать недвижимость, должен выплатить Артуру Абдуллину 100 тыс. руб. Таким образом, ответчик за минусом неустойки обязан вернуть истцу 1,9 млн руб., отметил суд.

В апелляционной жалобе господин Абдуллин отмечал, что, рассчитывая на продажу, был вынужден досрочно погасить ипотеку за здание. В результате его кредитная линия в банке была уменьшена на 50 млн руб.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд не принял эти доводы и оставил решение в силе. Он указал, что сначала Артуру Абдуллину следовало заключить основной договор купли-продажи и лишь потом погашать ипотеку.

Получить комментарии Артура Абдуллина и Павла Пинжалина вчера не удалось.

По данным на сайте domclick.ru, здание 20 на Заводской улице продается вместе с землей за 120 млн руб.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, позиция апелляционного суда юридически обоснована и соответствует законодательству. «Дальнейшие перспективы обжалования решения в кассации представляются минимальными. Отдельно стоит отметить, что суды правильно применили принцип добросовестности участников гражданского оборота и не допустили злоупотребления правом со стороны продавца, который пытался удержать несоразмерную сумму»,— отметил юрист. Чтобы избежать подобной ситуации, покупателю следовало до заключения предварительного договора запросить информацию о возможности строительства многоквартирного дома на участке, добавил господин Жарский.

С ним согласен адвокат «Клишин и партнеры» Александр Малахов: «Представляется, что в кассационной инстанции отменить вынесенные судебные акты не получится».

Наталья Балыкова