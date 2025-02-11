Подшипное хозяйство

На территории бывшего Юго-Камского машзавода (Пермский округ) может возобновиться производство в рамках учрежденного ООО «Пермский подшипниковый завод» (ППЗ). Как пояснила «Ъ-Прикамье» совладелица ППЗ Анастасия Вшивкова, бизнес-план будущего производства подшипников находится в разработке, а сам проект нуждается в крупных инвестициях. Среди соучредителей ООО числятся также гражданин Китая и ИП Елена Полозникова. Два года назад имущественный комплекс обанк­ротившегося ЮКМЗ был продан на торгах Андрею Полозникову, бизнес-партнеру владельца торговой компании «Уралподшипник-Пермь» Леонида Панченко. Эксперты говорят, что спрос на продукт будущего завода будет у военных и гражданских производств. При этом больших вложений в проект потребует покупка оборудования и обустройство помещений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В поселке Юго-Камском Пермского муниципального округа зарегистрировано предприятие ООО «Пермский подшипниковый завод» (ППЗ). Согласно базе «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности общества является производство машин и оборудования специального назначения. Кроме этого, компания занимается выпуском строительных металлических конструкций, стальных труб, паровых котлов, обработкой металлических изделий. 50% долей компании принадлежат гражданину КНР Тан Цинюань, остальные 50% в равных долях распределились между местными предпринимательницами Анастасией Вшивковой и Еленой Полозниковой. Генеральным директором выступает госпожа Вшивкова. Предприятие зарегистрировано по адресу: пос. Юго-Камский, ул. Кирова, 1, где ранее располагалось ныне обанкротившееся ООО «Юго-Камский машиностроительный завод» (ЮКМЗ).

Соучредитель новой компании Анастасия Вшивкова пояснила «Ъ-Прикамье», что пока не готова комментировать детали будущего предприятия, так как бизнес-план проекта находится в процессе разработки. По ее словам, будущее производство подшипников требует значительных вложений, поэтому компания занимается поисками инвестора. Госпожа Вшивкова отметила также, что производство подшипников может понадобиться для работы другой профильной компании.

Согласно Rusprofile, Анастасия Вшивкова выступает владельцем ООО «Многопрофильная компания Траст», занимающегося оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями для машин. По данным официального сайта компании, «Траст» является официальным дистрибьютором подшипников китайских брендов HXSJ и FO, а также малазийской марки UM. В каталоге магазина предлагаются шариковые и радиальные подшипники.

В пресс-службе администрации Пермского муниципального округа сообщили «Ъ-Прикамье», что все здания, расположенные на территории бывшего Юго-Камского машзавода, находятся в собственности ППЗ. На данный момент происходит оформление договора аренды на землю, находящуюся под строениями. Срок аренды не уточняется.

ООО «Юго-Камский машиностроительный завод» (входило в группу ЗУМК) действовало в поселке Юго-Камском по адресу: ул. Кирова, 1, до лета 2008 года. В 2010 году ЮКМЗ, который занимался производством трубопроводной арматуры и нефтепромыслового оборудования, был признан банкротом. Имущественный комплекс завода, состоящий из 39 зданий, был оценен в 64,8 млн руб. В отчете об оценке имущества организации было указано, что местоположение недвижимости привлекательно для размещения объектов производственного назначения, однако большинство строений находится в полуразрушенном состоянии.

Нежилые помещения бывшего Юго-Камского маш­завода были проданы на торгах в начале 2023 года. Два лота общей стоимостью 5,6 млн руб. выкупил пермский предприниматель Андрей Полозников. Согласно Rusprofile, господин Полозников является соучредителем девяти действующих компаний в области права, переработки рыбы и строительства, в том числе ООО «СК „Барбарис“» (застройщик коттеджного поселка в Паздерино). Деловым партнером по обществу является владелец компании по производству и сбыту подшипников «Уралподшипник-Пермь» Леонид Панченко.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» господин Панченко, к проекту нового производства подшипников он отношения не имеет, детали строительства будущего предприятия ему неизвестны. Связаться с Андреем Полозниковым не удалось — он не ответил на телефонные звонки.

Отметим, в 2020 году Леонид Панченко приобрел на торгах здание штаб-квартиры обанкротившегося ООО «ЗУМК-Инжиниринг» по ул. Ленина, 63, в Перми. С 2012 года ЗУМК владел имущественными активами ЮКМЗ и обещал вложить в восстановление предприятия 500 млн руб.

Акционер и гендиректор Александровского машзавода Артур Маркарян считает, что в случае налаживания высококачественного производства подшипников они будут пользоваться спросом не только в Пермском крае, но и за пределами региона. По его словам, сегодня около 70% подшипников для смежных предприятий поставляются из Китая, поэтому продукция прикамского завода в перспективе может стать «прямым импортозамещением иностранных деталей». Гос­подин Маркарян пояснил также, что конечный объем инвестиций в проект будет зависеть от принятой производителем технологической схемы. «Вероятно, больших вложений потребует покупка необходимого оборудования»,— говорит эксперт.

По словам директора Краснокамского ремонтно-механического завода (КРМЗ) Дмитрия Теплова, подшипники могут быть особо вос­требованы в сфере оборонного производства, так как на заводах военного назначения нельзя использовать детали иностранных брендов. Господин Теплов полагает, что поиск спонсоров и дополнительных инвестиций может затянуться в связи с высокими процентными ставками по кредитам. При этом, скорее всего, владельцам будущего предприятия придется вложить немалый объем средств в восстановление производственных зданий территории ЮКМЗ, включая налаживание электроснабжения и ремонт кровли.

Анастасия Леонтьева