Шумомеры появятся в районе Патриарших Прудов в Москве

В районе Патриарших Прудов в Москве и других местах отдыха у воды установят автоматические шумомеры, с помощью которых планируется привлекать к ответственности нарушителей допустимого уровня шума. Об этом сообщил заместитель руководителя по транспортному обеспечению и фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Егор Чернов, выступая в Мосгордуме.

По словам господина Чернова, сначала в столице установят 30 шумомеров в местах, где высокий уровень шума фиксируется чаще всего. «Что касается обязательных мест установки — конечно же, Патриаршие Пруды — небезызвестное место»,— сказал он. В дальнейшем шумомеры также будут устанавливаться возле водоемов, где люди арендуют яхты и суда, громко слушают музыку, добавил господин Чернов. Другие места для установки комплексов определят по заявкам жителей столицы.

В августе 2021 года мэр Москвы Сергей Собянин поручил создать систему наказаний для владельцев чрезмерно шумных машин и мотоциклов. В ноябре 2022 года Мосгордума внесла в Госдуму законопроект, вводящий штрафы от 5 тыс. до 30 тыс. руб. за нарушение норм шума, которые пропишут в постановлении правительства Москвы. В ходе обсуждения документа у депутатов возникли вопросы к технологии фиксации нарушений. Поправки ушли на доработку ко второму чтению и с тех пор находятся без движения. В декабре 2024 года глава ЦОДД Михаил Кизлык говорил «Ъ», что шум будет фиксироваться также в акватории Москвы-реки от прогулочных кораблей. В январе 2024 года столичный дептранс сообщил о том, что камера-шумомер «Эфир» прошла сертификацию и готова к использованию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Децибелы выходят в ''Эфир''».

Полина Мотызлевская