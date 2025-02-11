«БашРТС» вернет 1 млн рублей за недостаточно горячую воду в 33 домах в Уфе

В Уфе после вмешательства прокуратуры горожанам вернут около 1 млн руб. за ненадлежащее качество коммунальных услуг, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

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Как установило ведомство, в сентябре-октябре 2024 года в 33 многоквартирных домах на Транспортной улице и улице Мушникова из-за ремонта трубопровода температура горячей воды не соответствовала нормам.

За нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ) Государственный комитет Башкирии по жилищному и строительному надзору внес предупреждение главному инженеру и руководителю ООО «БашРТС».

Венера Хисамова