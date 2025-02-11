Замглавы МИД РФ Рябков встретился с послом США Трейси

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков провел запланированную встречу с послом США в Москве Линн Трейси, сообщила «РИА Новости» представитель ведомства Мария Захарова. Стороны обсуждали деятельность загранучреждений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

9 февраля Мария Захарова заявила, что новому российскому послу в США все еще не дали агреман. Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил командировку в начале октября 2024 года. По данным "Ъ", вероятнее всего должность займет директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Лусине Баласян