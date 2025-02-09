Захарова: Россия до сих пор не получила агреман для посла в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новому российскому послу в США все еще не дали агреман. Бывший посол РФ в США Анатолий Антонов завершил командировку в начале октября 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Есть кандидатура, агреман на нее пока не получен»,— заявила Мария Захарова «РИА Новости». Кто именно займет должность посла, МИД до сих пор не сообщал. По информации «Ъ», наиболее вероятный кандидат на этот пост — директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев.

Ранее МИД России выражал обеспокоенность касательно отсутствия агремана у посла РФ в США. Ведомство призвало администрацию нового президента США Дональда Трампа обратить внимание на этот вопрос.

Подробности — в материале «Ъ» «Нового посла снаряжают в Вашингтон».