Пермяки стали чаще пользоваться нейросетями

За последний год жители Прикамья стали пользоваться нейросетями в два раза чаще по сравнению с январем предыдущего года. Как сообщает пресс-служба «Мегафона», самым популярным сервисом за первый месяц 2025-го стал китайский DeepSeek. Самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26–35 лет (29%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В Прикамье за январь число посетителей DeepSeek на 61% превысило показатели другой нейросети — «Шедеврум», которая до этого лидировала по количеству пользователей. Кроме того, в топе-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Hailuo AI. При этом активнее всего нейросетями пользуется мужская часть населения — его доля составила 59% от всех пользователей. Основная аудитория таких ресурсов — люди в возрасте 26–35 лет (на них приходится 29% пользователей), а также 36–45 лет (28%). На третьем месте абоненты 46–55 лет (20%).

В целом в Пермском крае трафик на ресурсы нейросетей увеличился на 67% в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Регион вошел в топ-20 субъектов страны, в которых активно интересуются китайской нейросетью DeepSeek.