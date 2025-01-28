Крупного распространителя наркотиков задержали в Сосновом Бору

Полиция Ленинградской области вышла на след 30-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. В квартире предполагаемого дилера нашли запрещенные вещества и крупную сумму денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Закладчика остановили при выходе из дома 23 по улице Солнечная. Правоохранители установили, что при нем был синтетический наркотик массой чуть более одного грамма. По месту жительства нашли еще килограмм наркотиков и 2,5 млн рублей наличными. Полиция изъяла также мобильный телефон, оборудование и приборы для расфасовки и упаковки запрещенных веществ.

Сотрудники ведомства выяснили, что задержанный еще работал на интернет-магазин, размещая тайники с запрещенными веществами. В его телефоне были сведения о месте нахождения 85 закладок. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), подозреваемый арестован.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что владельца двух наркошопов из Пятигорска арестовали в Петербурге.

Татьяна Титаева