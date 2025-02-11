В Ростовской области ввод многоквартирных домов вырастет на 42% в 2025 году

В 2025 году застройщики Ростовской области планируют сдать 1,14 млн кв. м многоквартирных домов, что на 42% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья и Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик в ходе межрегиональной конференции деловых изданий «Ведомости Юг» и «Ведомости Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава ЕРЗ Андрей Холопик отметил, что в России в текущем году будет введено более 43 млн кв. м жилья в МКД, что на 12% больше, чем годом ранее. «Спад будет начинаться с 2026 года», прогнозирует эксперт.

В текущем году девелоперы Краснодарского края планируют ввести более 2,9 млн кв. м многоквартирных домов, что на 8% больше в сравнении с 2024 годом, когда было введено порядка 2,7 млн кв. м МКД.

В Краснодарском крае темпы вымывания квартир с первичного рынка превышают среднероссийский показатель. Так, средняя площадь строящихся квартир в регионе к 2025 году составит 45,6 кв. м, в Ростовской области — 46,5 кв. м.

Андрей Холопик пояснил, что спрос на студии будет снижаться из-за роста популярности семейной ипотеки, которая способствует продаже полноценных двух- и трехкомнатных квартир.

Средняя скорость строительства дома в Ростовской области — 758 дней, в Краснодарском крае показатель выше — 1084 дня, в целом по России около 952 дней.

Снежана Стодольская