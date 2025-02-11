Дума Екатеринбурга одобрила сокращение срока сноса незаконных киосков до суток

Владельцы незаконно размещенных торговых конструкций, палаток и мобильных объектов в Екатеринбурге будут обязаны демонтировать объекты спустя три часа после извещения о сносе, хозяева киосков и павильонов — в течение 24 часов после уведомления. Соответствующий проект решения поддержали 32 депутата Екатеринбургской городской думы, выступил против — один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор департамента потребительского рынка мэрии Максим Чаплыгин в ходе заседания отметил, что в настоящее время предпринимателям дается пять дней на добровольный вынос всех типов незаконных торговых объектов после извещения о сносе. Он заявил о необходимости сокращения сроков, подчеркнув, что установка палаток, торговых конструкций и мобильных торговых объектов происходит «за считанные минуты», киосков и павильонов — «за два-три часа».

Ранее господин Чаплыгин отмечал, что в 2025 году в Екатеринбурге закончится действие 1396 договоров на размещение торговых объектов, из обследованных точек власти смогут выставить на аукцион только 82 места. «Все остальные будут демонтироваться и сноситься. С учетом опыта двух лет мы понимаем, что лишь 60-65% вынесут сами, все остальное мы будем вынуждены принудительно выносить»,— пояснил он.

Напомним, проект решения о сокращении сроков на снос незаконных НТО в конце декабря в думу Екатеринбурга внес мэр Алексей Орлов. В марте 2024 года он анонсировал меры по «борьбе» с нелегальными киосками, в мае депутаты гордумы приняли обновленные условия размещения киосков, разработанные мэрией. В администрации предполагают, что плата за размещение ларьков вырастет в два-три раза. По словам господина Орлова, обновленная схема размещения НТО запретит работу киосков в центре и на гостевых маршрутах Екатеринбурга. Новые точки установки ларьков с учетом изменений будут выставлены на аукционе в 2025 году.

Василий Алексеев