ВСУ обстреляли семь белгородских муниципалитетов за сутки; есть раненый

За минувшие сутки вооруженные силы Украины атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 70 боеприпасов и 52 БПЛА. Пострадал один мирный житель. Разрушения получили пять частных домов и шесть автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Над Белгородом система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Последствий нет.

В Белгородском районе по поселкам Малиновка и Октябрьский, селам Красная Нива, Красный Хутор, Нечаевка, Репное, Толоконное и Черемошное ударили с помощью шести боеприпасов и девяти БПЛА, шесть из которых ликвидировали. Повреждены надворная постройка и склад, в фермерском хозяйстве — три единицы сельхозтехники, хозпостройка, «Газель». Также сгорела легковушка.

В Валуйском округе поселок Уразово, села Двулучное, Долгое, Кукуевка и хутор Леоновка атаковали 14 беспилотниками, 11 из которых уничтожили. В селе Кукуевка дрон ударил по автомобилю — пострадал водитель. Мужчине с баротравмой оказали помощь в Валуйской ЦРБ. Он будет продолжать лечение амбулаторно. Транспортное средство повреждено.

В Волоконовском районе по селам Борисовка и Коновалово, хуторам Екатериновка и Плотвянка ударили с помощью девяти БПЛА, три из которых сбили. Разрушения получили четыре частных дома, два транспортных средства, соцобъект, надворная постройка, линии газо- и электроснабжения. Без света временно оставалось село Борисовка.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Замостье, Козинка, Пороз и Сподарюшино обстреляли с помощью 40 боеприпасов и восьми беспилотников. Пострадали частное домовладение и машина.

В Краснояружском районе села Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено попали под удар с помощью 18 боеприпасов и семи БПЛА. Обошлось без последствий.

В Шебекинском округе поселок Первомайский, села Белянка, Вознесеновка, Зиборовка и хутор Мухин атаковали с помощью шести боеприпасов и четырех дронов, три из которых ликвидировали. Без пострадавших и разрушений.

Сутками ранее ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 86 боеприпасов и 41 БПЛА. В результате были ранены два человека, установлен ряд разрушений.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова