Два человека пострадали при обстрелах Белгородской области за сутки

За минувшие сутки вооруженные силы Украины ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 86 боеприпасов и 41 БПЛА. В результате были ранены два человека. Повреждения получили пять частных домов и пять автомобилей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе атакам ВСУ с помощью 19 снарядов и шести БПЛА, три из которых сбили, подверглись поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский, села Красный Хутор, Новая Деревня, Петровка, Черемошное и Щетиновка. Ночью в Октябрьском мирный житель получил баротравму в результате удара FPV-дрона. Он находится в горбольнице №2 в облцентре в состоянии средней степени тяжести. Разрушения получили соцобъект, здание коммерческого объекта и технологическое оборудование.

В Борисовском районе село Березовка и хутор Казачье-Рудченское обстреляли с помощью двух БПЛА, один из которых ликвидировали. В первом населенном пункте сгорело частное домовладение.

В Валуйском округе по поселку Уразово, селам Вериговка, Двулучное, Долгое, Соболевка, Тогобиевка, Шелаево и хутору Жердевка ударили с помощью 14 беспилотников, восемь из которых сбили и подавили. Повреждения зафиксировали в частном доме, двух легковых автомобилях, объекте торговли, коммерческом объекте (фасад и техническое оборудование).

В Волоконовском районе село Коновалово, хутора Плотвянка и Старый обстреляли с помощью четырех боеприпасов и трех взрывных устройств, сброшенных с БПЛА. Пострадали два частных домовладения и две машины.

В Грайворонском округе поселок Горьковский, села Козинка, Мокрая Орловка, Пороз и Сподарюшино подверглись атакам ВСУ с помощью 37 боеприпасов и двух дронов, которые удалось уничтожить. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по селам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Теребрено ударили с помощью 17 боеприпасов и семи БПЛА. Поврежден частный дом.

В Шебекинском округе села Белянка, Муром и Середа, хутора Мухин и Панков обстреляли с помощью шести боеприпасов и девяти беспилотников, семь из которых сбили и подавили. В селе Белянка в результате удара дрона по авто пострадал мирный житель. Он проходит лечение в областной клинической больнице в облцентре. Разрушения получили машина и административное здание сельхозпредприятия.

Сутками ранее ВСУ атаковали Белгородскую область по меньшей мере с помощью 135 боеприпасов, в том числе с беспилотников. В результате один человек был ранен, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения.

Алина Морозова