Один житель ранен в белгородском селе из-за атаки беспилотника

В селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области в результате атаки беспилотника ранен водитель автомобиля. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавшего с баротравмой доставили в Валуйскую ЦРБ, необходимая помощь оказывается. Машина сильно повреждена.

Также атакам беспилотников подверглись еще три села в регионе. В Грайворонском округе в селе Замостье дрон атаковал жилой дом, пробив кровлю, выбив окна и повредив стоявший рядом автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского района из-за атаки беспилотника повреждено складское помещение сельхозпредприятия.

В Волоконовском районе вновь атаковано село Борисовка — из-за детонации дрона в частном доме выбило окна, посекло кровлю, фасад и легковой автомобиль. В соседних домах повреждены фасады, ворота и надворная постройка. Есть локальные повреждения на линии электропередачи — жители одной улицы временно остались без света.

За прошедшие сутки на территории региона при обстрелах пострадали два человека. ВСУ ударили по семи муниципалитетам Белгородской области с помощью как минимум 86 боеприпасов и 41 БПЛА. Повреждения получили пять частных домов и пять автомобилей.

Егор Якимов