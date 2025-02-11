Начальник медсанчасти в Межгорье подозревается в злоупотреблении полномочиями

Начальник медико-санитарной части №142 МЧС в ЗАТО Межгорье стала фигуранткой уголовного дела. Ей инкриминируется злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) при оказании медицинских услуг, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

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Отмечается, что уголовное дело возбуждено после прокурорской проверки и по материалам оперативных мероприятий УФСБ России по специальным объектам.

«Установлено, что в 2021–2023 годах руководитель медицинской организации представляла недостоверные сведения о выполнении государственных заданий. В отчетах указывались завышенные количественные показатели приемов граждан и оказания им медицинской помощи»,— говорится в пресс-релизе.

В управлении СКР по Башкирии отметили, что ложные сведения неоднократно подавались также для освоения предоставленных субсидий на проведение осмотров граждан.

От объема оказанных медуслуг зависели размеры стимулирующих выплат руководителя организации. Необоснованно завышенная стоимость выполнения государственных заданий по оценке надзорного ведомства составила как минимум 21 млн руб.

По данным Rusprofile, с 2014 года медико-санитарной частью руководит Фиалка Ильченко.

Наталья Балыкова