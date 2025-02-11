В Казани сняты временные ограничения на работу аэропорта
Казанский аэропорт с 8:30 работает в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.
В Казани сняты временные ограничения на работу аэропорта
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских судов вводились временные ограничения. В период их действия один из самолетов, летевший в Казань, приземлился на запасном аэродроме.
Из-за закрытия аэропорта Казани было задержано 17 рейсов на вылет и прилет.
Аэропорты Саратова и Ульяновска также заработали в штатном режиме после временных ограничений.