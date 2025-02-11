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В Казани сняты временные ограничения на работу аэропорта

Казанский аэропорт с 8:30 работает в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале.

В Казани сняты временные ограничения на работу аэропорта

В Казани сняты временные ограничения на работу аэропорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани сняты временные ограничения на работу аэропорта

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ранее для обеспечения безопасности полетов гражданских судов вводились временные ограничения. В период их действия один из самолетов, летевший в Казань, приземлился на запасном аэродроме.

Из-за закрытия аэропорта Казани было задержано 17 рейсов на вылет и прилет.

Аэропорты Саратова и Ульяновска также заработали в штатном режиме после временных ограничений.

Дарья Сайфиева

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