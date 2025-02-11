Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На фоне ограничений в аэропорту Казани задержаны 17 самолетов на вылет и прилет

В международном аэропорту Казани на фоне ограничений задерживаются 17 самолетов на вылет и прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет из аэропорта Казани задержаны пять авиарейсов в Москву, три рейса в Санкт-Петербург, а также самолет в Усинск. Время задержек составляет от 1 часа до 4 часов 10 минут. На прибытие в Казань задерживаются три рейса из Москвы и самолеты из Санкт-Петербурга, Усинска, Душанбе, Иркутска. Время задержек составляет от 1 часа 10 минут до 4 часов.

Сегодня утром в аэропортах Казани, Ульяновска, Саратова и Кирова ввели ограничения на работу.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью были уничтожены 40 БПЛА: 18 — над Саратовской, 13 — над Ростовской, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской и один — над Белгородской областями.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...