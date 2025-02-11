На фоне ограничений в аэропорту Казани задержаны 17 самолетов на вылет и прилет

В международном аэропорту Казани на фоне ограничений задерживаются 17 самолетов на вылет и прилет. Информация об этом появилась в онлайн-табло воздушной гавани.

На вылет из аэропорта Казани задержаны пять авиарейсов в Москву, три рейса в Санкт-Петербург, а также самолет в Усинск. Время задержек составляет от 1 часа до 4 часов 10 минут. На прибытие в Казань задерживаются три рейса из Москвы и самолеты из Санкт-Петербурга, Усинска, Душанбе, Иркутска. Время задержек составляет от 1 часа 10 минут до 4 часов.

Сегодня утром в аэропортах Казани, Ульяновска, Саратова и Кирова ввели ограничения на работу.

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что ночью были уничтожены 40 БПЛА: 18 — над Саратовской, 13 — над Ростовской, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской и один — над Белгородской областями.

Диана Соловьёва