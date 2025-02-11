Google интегрировала обновленный ИИ-блокнот NotebookLM в подписку One AI Premium

Американская корпорация Google объявила о включении обновленной версии своего интеллектуального блокнота NotebookLM в подписку One AI Premium. Пользователи получат доступ к версии NotebookLM Plus без дополнительной оплаты, с расширенными лимитами и функцией персонализации ответов ИИ.

Запущенный в 2023 году NotebookLM предназначен для структурирования заметок и анализа данных. В обновленной версии Google добавила поддержку анализа видеороликов YouTube и генерацию подкастов с виртуальными ведущими.

Ранее инструмент был доступен только корпоративным клиентам, теперь же его смогут опробовать подписчики тарифа One AI Premium стоимостью $20 в месяц. Подписка также включает 2 ТБ облачного хранилища и доступ к модели Gemini Advanced.

Ранее Google развернула модель нейросети Gemini Flash 2.0 для всех пользователей на мобильных устройствах и настольных компьютерах. Также компания добавила в Gemini возможность в рамках одного запроса выполнять задачи, затрагивающие несколько приложений.

Евгений Федуненко