Убийство в драном парике

В середине декабря мировые СМИ облетела шокирующая новость: в своей квартире был найден мертвым бывший сотрудник компании OpenAI, давший разоблачительное интервью о ее работе и ее главном достижении — ChatGPT. Полиция заявила, что молодой программист застрелился. По мнению родителей, его убили, причем заказчиком была компания OpenAI и, возможно, даже лично ее генеральный директор Сэм Альтман. Обвинения не просто громкие — сенсационные. Мать погибшего дала часовое интервью Такеру Карлсону и в нем привела целый список доводов в пользу именно этой версии случившегося.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @MarioNawfal Фото: @MarioNawfal

25-летний Сучир Баладжи проснулся известным 23 октября 2024 года, когда The New York Times (NYT) опубликовала громкое интервью с этим молодым специалистом в области машинного обучения. Он почти четыре года проработал в OpenAI — компании, создавшей ChatGPT, и был ведущим специалистом стартапа. Но заявил газете, что ушел из компании, потому что больше не мог закрывать глаза на то, как та нарушает американские законы об авторском праве и наносит серьезный материальный ущерб создателям контента — артистам, журналистам, писателям, СМИ. Ведь все, что они создавали, в итоге оказалось скормленным ChatGPT. Не без помощи самого Баладжи.

Пока OpenAI оставалась некоммерческой организацией, Сучир готов был с этим мириться. Как только компания Сэма Альтмана решила на этом зарабатывать, Баладжи счел, что больше не может быть частью проекта. «Если вы верите в то, во что верю я, вы просто обязаны уйти»,— заявил он в ходе интервью.

Но Баладжи не просто ушел. В том самом интервью он пообещал, что будет судиться с OpenAI. Более того, он заявил, что, уходя, захватил с собой внутренние документы компании, доказывающие ее вину.

Пройдет еще три месяца, и столь же громкое и разоблачительное интервью даст уже мать Сучира. На этот раз Такеру Карлсону. А поводом станет смерть ее единственного сына, решившегося бросить вызов OpenAI.

День рождения, ночь смерти

21 ноября Сучиру Баладжи исполнилось 26 лет. Уволившись из OpenAI, он отправился в свободное плавание. Устраиваться на работу в другие корпорации он не собирался, раздумывая о том, чтобы заняться собственными проектами. Пока же раздавал интервью: The New York Times и канадской ассоциации СМИ News Media Canada (пока не опубликовано). На 2 декабря было запланировано интервью Associated Press. Но ему уже было не суждено случиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сучир Баладжи погиб после возвращения из увеселительной поездки, в которой он якобы признавался друзьям, что ему никогда не нравился Сэм Альтман

Фото: X Сучир Баладжи погиб после возвращения из увеселительной поездки, в которой он якобы признавался друзьям, что ему никогда не нравился Сэм Альтман

Фото: X

Отмечать свой день рождения Сучир Баладжи отправился в Лос-Анджелес и на остров Санта-Каталина. Это была недельная поездка с друзьями на природу с 16 по 22 ноября.

Сам Сучир снимал жилье в престижном комплексе в Сан-Франциско, в часе езды от дома родителей. Его самолет с острова Каталина приземлился в аэропорту Сан-Франциско примерно в 11 утра. Через пару часов Сучир написал матери сообщение, что уже дома, а в 19:15 созвонился с отцом, чтобы принять поздравления с прошедшим днем рождения. Сучир был в приподнятом настроении, рассказывал о своих планах посетить выставку потребительской электроники (CES) в Лос-Анджелесе в январе и делился впечатлениями от поездки.

На следующее утро мать Сучира, Пурнима Рао, позвонила сыну, но тот не подошел к телефону. И не перезвонил — ни в тот день, ни на следующий. Она поняла: что-то случилось.

Утром 25 ноября Пурнима приехала домой к сыну: «Я постучала в дверь — никто не открыл. Тогда я позвонила в полицию». Мать сообщила полицейским, что ее сын уже несколько дней не отвечает на звонки и, возможно, в беде, и попросила проверить, дома ли он. После этого Пурнима уехала к себе домой в надежде, что ей что-то сообщат. Но никто с ней так и не связался. О том, что полиция, скорая помощь и пожарные вообще были у дома Сучира, она узнала только от охранника. Тогда она снова набрала в участок, и ей сообщили, что не имеют права вскрывать квартиру, если рядом нет кого-то из родственников. Так что они приехали на место, постучали в дверь, не услышали ответа и уехали.

На следующее утро Пурнима с мужем отправились в полицию и подали заявление о пропаже человека. Затем принялись обзванивать все больницы Сан-Франциско. «Когда мы узнали, что его нет ни в одной из них, мы с облегчением выдохнули: значит, с ним все в порядке».

Ждать, пока полиция начнет искать сына, Пурнима не стала. Около часа дня они с мужем снова стояли на пороге квартиры и вызывали полицейских. Через десять минут те были на месте. Еще через четыре минуты вошли в квартиру. Но родителей пускать внутрь отказались: «У нас протокол, нам нужно дождаться еще двух офицеров». Примерно в 14 часов приехала та самая подмога, но только для того, чтобы сказать родителям: нужна еще пара офицеров.

«Я увидела, как к дому подъезжает большой белый фургон, и поняла, что скорая не приедет. Но даже тогда мне хотелось верить в лучшее, я подумала: ну ладно, может у них не было поблизости машин скорой помощи, и они прислали этот фургон. Но когда я увидела, как оттуда вынесли носилки, я пошла к двум судмедэкспертам, и они сказали мне: в квартире нашли тело. Так я узнала о смерти сына».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Мать Сучира Баладжи дала интервью Такеру Карлсону, обвинив OpenAI и Сэма Альтмана в убийстве сына Фото: Tucker Carlson / youtube.com Мать Сучира Баладжи дала интервью Такеру Карлсону, обвинив OpenAI и Сэма Альтмана в убийстве сына Фото: Tucker Carlson / youtube.com Следующая фотография 1 / 2 Мать Сучира Баладжи дала интервью Такеру Карлсону, обвинив OpenAI и Сэма Альтмана в убийстве сына Фото: Tucker Carlson / youtube.com Мать Сучира Баладжи дала интервью Такеру Карлсону, обвинив OpenAI и Сэма Альтмана в убийстве сына Фото: Tucker Carlson / youtube.com

Сомнительное самоубийство

Зайдя в квартиру, полицейские обнаружили на полу Сучира Баладжи с огнестрельным ранением в голову и без признаков жизни. Рядом — принадлежащий ему пистолет. А через 40 минут матери сообщили, что ее сын застрелился. Верить в это она отказывается.

Полиция передала тело Сучира родителям на следующий день, и те сразу наняли частного детектива и провели повторное вскрытие. Из него следует: выстрел произведен под углом 30–45°, пуля прошла по нисходящей траектории ото лба к левой стороне черепа, не задев мозг. Кроме того, независимая экспертиза обнаружила травму головы с левой стороны черепа, не связанную с выстрелом.

Все это противоречит официальной версии следствия.

Полиция утверждает, что при выстреле мозг Сучира был поврежден, и молодой человек тут же скончался. Это расходится с данными экспертизы.

Да и траектория выстрела слишком странная для самоубийства. А вот для выстрела убийцы такая траектория полета пули подходит куда больше, считают родители. И приводят еще доказательства.

«Все происходило в десять часов вечера. Мы знаем это из истории его браузера: в 22:10 он в последний раз заходил в интернет. Затем он пошел в ванную, чтобы почистить зубы перед сном. В этот момент кто-то ударил его сзади по голове. Отсюда упавшая на пол зубная щетка, поваленная мусорная корзина и разлетевшиеся в разные стороны наушники. Он оказался обездвижен: либо электрошоком, либо из-за травмы головы. А затем его уже приподняли, усадили на полу и выстрелили в голову». Таким был последний вечер жизни Сучира, по версии его матери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На месте происшествия обнаружили клок волос из парика и кусок ленты для его крепления

Фото: @RealGeorgeWebb1 На месте происшествия обнаружили клок волос из парика и кусок ленты для его крепления

Фото: @RealGeorgeWebb1

Помимо странной для самоубийства траектории пули, на месте трагедии были обнаружены и другие вещи, которые ставят под сомнение официальную версию смерти Сучира Баладжи. Например, клок волос — не погибшего, а из какого-то парика. Там же, в луже крови у двери в ванную комнату, лежал кусок силиконовой ленты, на которую крепятся парики. У самого Сучира Баладжи париков никогда не было, да и в квартире полиция париков не обнаружила.

Кроме того, говорит мать, квартира Сучира была разграблена. Среди пропавших вещей — флеш-накопитель, на котором сын хранил важные для себя файлы. Возможно, это уже произошло после убийства, на следующее утро. Она вспоминает тот свой звонок утром 23 ноября, который был после первого же гудка переадресован на голосовую почту, как если бы кто-то сбросил звонок сразу.

Но полиция Сан-Франциско все это проигнорировала, сосредоточившись лишь на том, что подтверждает версию самоубийства, настаивает Пурнима Рао. Например, полиция удовлетворилась тем, что не заметила ничего необычного на записи с камеры наблюдения у одного из подъездов дома и не нашла следов взлома квартиры молодого человека. Проигнорированы были два подъезда без камер и тот факт, что программист сам мог открыть дверь своему убийце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В этом комплексе снимал квартиру Сучир Баладжи. Здесь его и нашли мертвым

Фото: Google В этом комплексе снимал квартиру Сучир Баладжи. Здесь его и нашли мертвым

Фото: Google

Жертвы чат-бота

Мать погибшего уверена на 100%, что ее сына убили люди из OpenAI. Уже после его смерти она выяснила, что Сучир Баладжи не просто дал интервью и грозил компании Сэма Альтмана. Он передал газете засекреченные внутренние документы OpenAI, которые, как он говорил, являются неопровержимым доказательством вины компании. И теперь, даже несмотря на его смерть, они должны стать мощным оружием в руках NYT, которая в декабре 2023 года сама подала иск к OpenAI, обвинив ту в незаконном использовании журналистских материалов.

А проигрыш одного дела повлечет за собой лавину судебных решений не в пользу компании по другим аналогичным искам. OpenAI была ответчиком по подобным делам, но судебные решения были до сих пор в ее пользу. Возможно, потому, что у истцов не было той информации, которую The New York Times передал Баладжи.

«У моего сына были документы против OpenAI. Они напали на него и убили»,— уверена Пурнима.

При этом она допускает, что за решением устранить Сучира стоит лично Сэм Альтман.

В интервью Такеру Карлсону мать рассказывает, что ее сыну никогда не нравился глава OpenAI как человек. Об этом он якобы рассказал своим друзьям во время недавней поездки в Калифорнию.

Теперь родители Сучира Баладжи хотят, чтобы внимание на обстоятельства гибели их сына обратили Дональд Трамп и ФБР Пока же им удалось добиться того, чтобы полицейское управление Сан-Франциско возобновило собственное расследование случившегося.

Что же до самой OpenAI, то она пока реагирует на происходящее очень сдержанно. «Сучир был ценным членом нашей команды, и мы все еще скорбим о его кончине. Мы по-прежнему глубоко переживаем его утрату. Мы связались с полицейским управлением Сан-Франциско и предложили свою помощь, если она потребуется. Этим должны заниматься правоохранительные органы, и мы верим, что они продолжат публиковать обновления по мере необходимости»,— говорится в недавнем заявлении OpenAI. Комментировать это дело в дальнейшем компания не намерена «из уважения» к родителям погибшего.

Кирилл Сарханянц