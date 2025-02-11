Аэропорты Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска приостановили работу

Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Сегодня ночью, 11 февраля, было уничтожено 40 беспилотников над Саратовской, Ростовской, Брянской, Волгоградской и Белгородской областями, сообщало Минобороны. В Саратове в результате атаки БПЛА было повреждено промышленное предприятие. В Саратовской области на перегоне между станциями Сазанка и Нефтяная задерживаются пригородные поезда.