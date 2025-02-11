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Коммерсантъ FM
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В Саратовской области на перегоне к станции Нефтяная задерживаются электрички

В Саратовской области на перегоне между станциями Сазанка и Нефтяная по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Власти сообщали о повреждении промышленного объекта в Саратове в результате атаки БПЛА.

«В настоящее время на перегоне Сазанка – Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда»,— сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

Станции соединены железнодорожным мостом через Волгу. Сазанка находится на левому берегу реки, Нефтяная — на правом. От Нефтяной до Саратова примерно 12 км. Около 06:00 мск губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Саратове получил повреждения промышленный объект — какой именно, не называется.

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