В Саратовской области на перегоне к станции Нефтяная задерживаются электрички

В Саратовской области на перегоне между станциями Сазанка и Нефтяная по техническим причинам задерживаются пригородные поезда. Власти сообщали о повреждении промышленного объекта в Саратове в результате атаки БПЛА.

«В настоящее время на перегоне Сазанка – Нефтяная Саратовского региона Приволжской железной дороги по техническим причинам задерживаются пригородные поезда»,— сообщается в Telegram-канале Приволжской железной дороги.

Станции соединены железнодорожным мостом через Волгу. Сазанка находится на левому берегу реки, Нефтяная — на правом. От Нефтяной до Саратова примерно 12 км. Около 06:00 мск губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки БПЛА в Саратове получил повреждения промышленный объект — какой именно, не называется.