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Суд арестовал доли предприятий ГК «Борец», куда входит ООО «Лысьванефтемаш»

Арбитражный суд Калининградской области по заявлению Генпрокуратуры наложил обеспечительные меры на доли предприятий холдинга «Борец», сообщает «Ъ». В группу «Борец», как уточняет издание, входит ряд нефтесервисных предприятий, в том числе и Лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО «Лысьванефтемаш»).

Фото: Лысьванефтемаш

Фото: Лысьванефтемаш

Прикамское предприятие специализируется на производстве электрогенераторов, электродвигателей и трансформаторов. В 2023 году общество отчиталось о чистой прибыли в размере более 404,1 млн руб. и о выручке в 3, 7 млрд руб.

По данным надзорного органа, компаниями группы в нарушение законодательства владеют иностранцы, в том числе экс-акционер ЮКОСа иноагент Леонид Невзлин, приговоренный к пожизненному сроку за убийства.

Согласно данным картотеки суда, решение об обеспечительных мерах принято судом 5 февраля, заседание прошло в закрытом для СМИ режиме. 6 февраля суд выдал 15 исполнительных листов на обеспечительные меры.

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