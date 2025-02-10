Наблюдение не потребовалось
ПСК-6 не убедил суд в необходимости банкротства контрагента
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал уфимскому застройщику ПСК-6 во введении наблюдения в отношении ООО «Руспаркинг», банкротства которого добивался ПСК-6. Спор связан с поставкой автомобильных автоматических парковочных систем ВохРаrking по заключенному сторонами в 2021 году договору. ПСК-6 ранее взыскала с контрагента 45,4 млн руб. неосновательного обогащения за неполученное оборудование, однако решение суда было обжаловано ответчиком, и дело направлено на пересмотр. Застройщик просил приостановить банкротное производство на время повторных разбирательств по основному иску, но суды двух инстанций не нашли для этого оснований.
Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ
Уфимскому застройщику ПСК-6 не удалось приостановить рассмотрение иска о банкротстве, поданного им к московскому ООО «Руспаркинг». Разбирательство связано с поставкой парковочных систем рижского производства по заключенному в июле 2021 года контракту. Оборудование стоимостью €888,8 тыс. (78,9 млн руб. по данным ЦБ РФ на 1 июля 2021 года) закупалось для автоматизированной парковки в ЖК «Аксаковский» в центре Уфы.
ООО «Руспаркинг» зарегистрировано в августе 2011 года. Уставный капитал (10 тыс. руб.) принадлежит гражданину Литвы Имантсу Кудиньшу. Основной вид деятельности компании — торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием. Финансовые показатели за 2024 год не публикуются, 2023-й компания завершила с 1 тыс. руб. убытков.
ООО «ПСК-6» зарегистрировано в марте 2015 года. Уставный капитал 12,9 тыс. руб. Принадлежит Андрею Носкову. В 2023 году компания получила 665 тыс. руб. убытка при выручке 28 млн руб.
Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года ПСК-6 уведомила поставщика о расторжении договора, поскольку часть оборудования не была поставлена в срок (до 30 мая 2022 года). Ответчик объяснил это геополитическими обстоятельствами. В июне ПСК-6 подало иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просило взыскать с «Руспаркинга» 45,4 млн руб. за непоставленное оборудование и 60,8 млн руб. неустойки.
В ноябре 2023 года иск был частично удовлетворен — суд уменьшил неустойку до 20,4 млн руб. Ответчик с решением не согласился, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы.
В июне прошлого года ПСК-6 обратилось в арбитражный суд Москвы с просьбой ввести наблюдение в отношении «Руспаркинга». По данным «Ъ-Уфа», ПСК-6 планировало получить сумму долга поставщика в рамках банкротного производства. Однако в октябре «Руспаркинг» все-таки обжаловал решение по основному иску в кассационной инстанции — дело о взыскании 45,4 млн руб. вернулось на пересмотр. С учетом этого обстоятельства ПСК-6 ходатайствовала о приостановке производства по банкротному делу, в чем ей было отказано. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд заключили, что после отмены решения по основному иску сам факт задолженности не доказан.
Между тем на момент отказа во введении процедуры наблюдения в отношении «Руспаркинга» арбитражный суд Башкирии повторно пришел к выводу, что требования застройщика частично обоснованны. Ответчик сейчас пытается обжаловать принятое решение.
В ПСК-6 не согласны с прекращением производства по банкротному делу и намерены добиться его приостановки в кассационной инстанции, сообщила «Ъ-Уфа» представитель компании Юлия Гинзбург.
«Первая инстанция при новом рассмотрении вынесла практически аналогичное решение. В нашу пользу взыскана та же самая сумма, просто суд указал, что после оплаты мы должны будем вернуть им ту часть оборудования, которую они нам поставили»,— прокомментировала госпожа Гинзбург.
У ПСК-6 и суда разное понимание отмены судебного акта, на основании которого кредитор в деле о банкротстве предъявляет свои требования, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.
«ПСК-6 полагает, что отмена является основанием для приостановки производства по делу о банкротстве, между тем как суд видит в этом основание для отказа во введении наблюдения. На мой взгляд, в данном случае прав суд. Обязательного приостановления по нормам АПК РФ в данном случае нет. Кроме того, как видно из картотеки дел арбитражного суда, на вынесенное по данному делу решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска ответчик подал апелляционную жалобу, и 10 февраля 2025 года дело уже направлено в апелляционный суд. По этим причинам, на мой взгляд, кассационная жалоба ПСК-6 перспективы не имеет»,— отмечает он.