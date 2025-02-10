Наблюдение не потребовалось

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал уфимскому застройщику ПСК-6 во введении наблюдения в отношении ООО «Руспаркинг», банкротства которого добивался ПСК-6. Спор связан с поставкой автомобильных автоматических парковочных систем ВохРаrking по заключенному сторонами в 2021 году договору. ПСК-6 ранее взыскала с контрагента 45,4 млн руб. неосновательного обогащения за неполученное оборудование, однако решение суда было обжаловано ответчиком, и дело направлено на пересмотр. Застройщик просил приостановить банкротное производство на время повторных разбирательств по основному иску, но суды двух инстанций не нашли для этого оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Уфимскому застройщику ПСК-6 не удалось приостановить рассмотрение иска о банкротстве, поданного им к московскому ООО «Руспаркинг». Разбирательство связано с поставкой парковочных систем рижского производства по заключенному в июле 2021 года контракту. Оборудование стоимостью €888,8 тыс. (78,9 млн руб. по данным ЦБ РФ на 1 июля 2021 года) закупалось для автоматизированной парковки в ЖК «Аксаковский» в центре Уфы.

ООО «Руспаркинг» зарегистрировано в августе 2011 года. Уставный капитал (10 тыс. руб.) принадлежит гражданину Литвы Имантсу Кудиньшу. Основной вид деятельности компании — торговля подъемно-транспортными машинами и оборудованием. Финансовые показатели за 2024 год не публикуются, 2023-й компания завершила с 1 тыс. руб. убытков.

ООО «ПСК-6» зарегистрировано в марте 2015 года. Уставный капитал 12,9 тыс. руб. Принадлежит Андрею Носкову. В 2023 году компания получила 665 тыс. руб. убытка при выручке 28 млн руб.

Как следует из материалов дела, в апреле 2023 года ПСК-6 уведомила поставщика о расторжении договора, поскольку часть оборудования не была поставлена в срок (до 30 мая 2022 года). Ответчик объяснил это геополитическими обстоятельствами. В июне ПСК-6 подало иск в арбитражный суд Башкирии, в котором просило взыскать с «Руспаркинга» 45,4 млн руб. за непоставленное оборудование и 60,8 млн руб. неустойки.

В ноябре 2023 года иск был частично удовлетворен — суд уменьшил неустойку до 20,4 млн руб. Ответчик с решением не согласился, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалобы.

В июне прошлого года ПСК-6 обратилось в арбитражный суд Москвы с просьбой ввести наблюдение в отношении «Руспаркинга». По данным «Ъ-Уфа», ПСК-6 планировало получить сумму долга поставщика в рамках банкротного производства. Однако в октябре «Руспаркинг» все-таки обжаловал решение по основному иску в кассационной инстанции — дело о взыскании 45,4 млн руб. вернулось на пересмотр. С учетом этого обстоятельства ПСК-6 ходатайствовала о приостановке производства по банкротному делу, в чем ей было отказано. Арбитражный суд Москвы и Девятый арбитражный апелляционный суд заключили, что после отмены решения по основному иску сам факт задолженности не доказан.

Между тем на момент отказа во введении процедуры наблюдения в отношении «Руспаркинга» арбитражный суд Башкирии повторно пришел к выводу, что требования застройщика частично обоснованны. Ответчик сейчас пытается обжаловать принятое решение.

В ПСК-6 не согласны с прекращением производства по банкротному делу и намерены добиться его приостановки в кассационной инстанции, сообщила «Ъ-Уфа» представитель компании Юлия Гинзбург.

«Первая инстанция при новом рассмотрении вынесла практически аналогичное решение. В нашу пользу взыскана та же самая сумма, просто суд указал, что после оплаты мы должны будем вернуть им ту часть оборудования, которую они нам поставили»,— прокомментировала госпожа Гинзбург.

У ПСК-6 и суда разное понимание отмены судебного акта, на основании которого кредитор в деле о банкротстве предъявляет свои требования, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит.

«ПСК-6 полагает, что отмена является основанием для приостановки производства по делу о банкротстве, между тем как суд видит в этом основание для отказа во введении наблюдения. На мой взгляд, в данном случае прав суд. Обязательного приостановления по нормам АПК РФ в данном случае нет. Кроме того, как видно из картотеки дел арбитражного суда, на вынесенное по данному делу решение суда первой инстанции о частичном удовлетворении иска ответчик подал апелляционную жалобу, и 10 февраля 2025 года дело уже направлено в апелляционный суд. По этим причинам, на мой взгляд, кассационная жалоба ПСК-6 перспективы не имеет»,— отмечает он.

Наталья Балыкова