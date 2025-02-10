Приговор в отношении осужденного за взятку экс-сотрудника ФСБ вступил в силу

Бывший сотрудник ФСБ Григорий Царегородцев решил не обжаловать обвинительный приговор Пермского гарнизонного суда, сообщает Properm.ru. 24 декабря прошлого года он был признан виновным в получении взятки в размере 160 млн руб. от двух предпринимателей. Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима со штрафом 160 млн руб. и лишил осужденного звания «майор запаса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Properm.ru Фото: сайт Properm.ru

В ходе рассмотрения дела было установлено, что господин Царегородцев получил эти деньги от двух предпринимателей, которые совершали преступления в компьютерной сфере, предоставляя доступ к картам клиентов американских банков. Сам Григорий Царегородцев факт получения денег признал, но настаивал, что совершил мошенничество.