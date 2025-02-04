Возбуждено дело по факту гибели двоих детей при пожаре в Белгородской области

Управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) по факту гибели двоих детей при пожаре. Об этом сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, пожар произошел днем 3 февраля в одном из двухэтажных частных домов в селе Локня Яковлевского округа. В результате него погибли две девочки в возрасте одного года и трех лет. В доме находилась их бабушка, она не смогла потушить пожар своими силами. По данным регионального главка МЧС, к ликвидации возгорания привлекались дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей.

Одна из возможных причин происшествия — нарушение эксплуатации электрооборудования.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководству белгородского ведомства доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Алина Морозова