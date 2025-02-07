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Два человека погибли при пожаре в Орле

В результате пожара на втором этаже многоквартирного дома в переулке Карачевском в Орле, по предварительным данным, погибли два человека. Возгорание произошло сегодня днем, сообщили в региональном главке МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

Дежурный получил сообщение о происшествии в 13:41. В МЧС отметили, что очевидцы смогли эвакуировать несколько человек, а после спецслужбы вывели на улицу еще четверых граждан. Кроме того, жильцы дома спасли из горящей квартиры ребенка.

На месте работали 16 спасателей и пять единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются.

На этой неделе управление СКР по Белгородской области возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) по факту гибели двоих детей при пожаре. Одна из возможных причин происшествия — нарушение эксплуатации электрооборудования.

За прошлую неделю в Черноземье произошло 128 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, еще как минимум шесть пострадали.

Анастасия Колпачева

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